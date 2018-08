Basket: Avellino ingaggia Caleb Green

AVELLINO, 8 AGO - La Sidigas Scandone Avellino ha ufficializzato l'ingaggio di Caleb Green. L'ala statunitense ha giocato nelle ultime due stagioni al Trabzonspor nella lega turca e nell'ultimo campionato ha collezionato ottimi numeri. Nelle 22 partite giocate in campionato ha realizzato 18,5 punti di media (63,3% da due punti e 34,9% da tre) con 6,6 rimbalzi e 3,2 assist e con un impiego di oltre 36' per gara. Green ha anche giocato 2 partite nella Fiba Europe Cup, dove è stato il secondo miglior realizzatore con 16,0 punti di media, oltre a 6 rimbalzi e 4 assist. Green è un giocatore esperto, buon tiratore anche da fuori, piuttosto rapido, capace di prendere bene posizione sotto canestro, sia in attacco che in difesa.