Atletica: Kenya, morto ex iridato Bett

NAIROBI, 8 AGO - Nicholas Bett, campione del mondo a Londra 2015 nei 400 ostacoli, è morto all'alba di oggi in un incidente stradale. Lo rende noto la polizia locale. Secondo il comandante delle forze dell'ordine della Contea di Nandi, Patrick Wambani, l'atleta, che aveva 28 anni, si stava dirigendo verso una località in altura, ad ovest del paese, per allenarsi dopo essere rientrato appena due giorni fa dalla Nigeria, dove aveva preso parte ai Giochi africani. A bordo del proprio Suv, mentre percorreva la 'fettuccia' che collega Eldoret a Kapsabet, Bett sarebbe uscito di strada dopo aver affrontato un dosso: la vettura si è capovolta e non c'è stato nulla da fare per il guidatore.