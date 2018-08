Tortu, "altri sono andati più forte"

ROMA, 7 AGO - "Sono molto amareggiato perché era la gara più importante dell'anno e semplicemente sono andati più forte". Filippo Tortu, a caldo, così ha sfogato la delusione per il quinto posto nella finale dei 100 metri agli Europei di atletica di Berlino. "E' la prima bella batosta che prendo. A me sembra di aver corso bene, ero rilassato. Negli ultimi metri ho mollato quando ho visto che erano andati via - ha aggiunto il velocista ventenne, primatista italiano - Oggi non era importante il tempo, importava vincere o prendere una medaglia. Non è stato così e sono proprio arrabbiato. Adesso dobbiamo pensare a correre la staffetta".