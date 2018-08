Europei: Crippa di bronzo nei 10mila

ROMA, 7 AGO - Medaglia di bronzo per l'azzurro Yemaneberhan Crippa nella gara dei 10mila metri agli Europei di atletica, in corso a Berlino, con il tempo di 28'12"15. L'oro è andato al francese Morhad Amdouni in 28'11"22, argento al belga Bashir Abdi in 28'11"76.