Napoli, 3-1 al B.Dortmund in amichevole

NAPOLI, 7 AGO - Il Napoli ha battuto 3-1 il Borussia Dortmund in un'amichevole giocata a San Gallo, in Svizzera. Gli azzurri sono andati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Milik al 7' e Maksimovic al 28'. Nella ripresa il Dortmund ha accorciato le distanze con Philipp al 20' ma al 46' Calllejon ha segnato il terzo gol per gli azzurri. Il tour estivo del Napoli si concluderà sabato 11 agosto con il test contro il Wolfsburg in Germania.