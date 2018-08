S.Williams "Non mi sentivo buona mamma"

NEW YORK, 7 AGO - Una settimana dopo la sconfitta più pesante della sua carriera, al Silicon Valley Classic, e il ritiro dalla Rogers Cup dei giorni scorsi a Montreal, Serena Williams racconta i retroscena e le difficoltà della sua gravidanza. In un post su Instagram la superstar del tennis rivela di aver avuto a che fare con "fatti personali difficili". "Mi sembrava di non essere una brava mamma - scrive - Lavoro molto, mi alleno e cerco di essere la migliore atleta possibile. Ciò significa che non le sono vicino quanto vorrei". "Ho letto articoli secondo cui la depressione postpartum può durare fino a tre anni se non viene affrontata", continua. Inoltre la figlia di Williams, Alexis Olympia, e' nata lo scorso settembre con un cesareo di emergenza che ha causato gravi complicazioni di salute per la tennista, tanto che lei si dice "fortunata ad essere sopravvissuta".