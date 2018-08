Vallortigara, a Berlino consapevole

ROMA, 7 AGO - "Questa stagione è stata sorprendente, da un lato, e aspettata, dall'altro. Sono molto sicura delle mie possibilità". E' fiduciosa Elena Vallortigara, attesa domani alla qualificazione dell'alto nei Campionati Europei di Berlino, dopo il 2,02 di Londra. "L'ultima gara di Londra è stato il riassunto di tutte le gare fatte dal 25 aprile e mi ha dato ancora sicurezza in più - ha aggiunto l'azzurra - Dall'1,94 di Siena ho assunto una consapevolezza incredibile e non mi fa paura pensare di saltare più di quanto abbia già saltato. Sono molto serena, so quali sono le mie capacità attuali fisiche e mentali. Mi sento a mio agio". Anche Gianmarco Tamberi, in gara giovedì nell'alto, si avvicina alla gara con buone sensazioni: "Sto sempre meglio. Avevo iniziato la stagione estiva con tanti problemi tecnici su cui siamo riusciti a lavorare. A Montecarlo mi sono sbloccato (2.27, ndr), è stata forse la gara più emozionante della mia vita. La caviglia nell'ultimo mese ha avuto progressi che neanche mi aspettavo".