Nfl, arrivano i ragazzi pon pon

NEW YORK, 7 AGO - Le majorette non saranno più una prerogativa femminile. La National football league infatti ha deciso di aprire anche ai maschi: il tabù cadrà il prossimo settembre, quando all'inizio della stagione del football americano esordiranno i primi tre cheerleader maschi. A fare da apripista per i 'ragazzi pon pon' i Los Angeles Rams e i New Orleans Saints. Protagonisti saranno Quinton Peron, Napoleon Jinnies e Jesse Hernandez, che per la prima volta nella storia saranno sul campo con le loro colleghe donne. "Ancora non riesco a credere che sarò uno dei primi maschi della storia ed essere un cheerleader dell'Nfl" - ha twittato Jinnies. Le cheerleader sono un'istituzione Nfl sin dal 1954 quando i Baltimore Colts unirono una squadra di ragazze pon pon alla loro banda musicale. Attualmente 26 squadre su 32 hanno squadre ufficiali di cheerleader.