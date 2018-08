Europei nuoto, Quadarella oro 1500 sl

ROMA, 7 AGO - Bis d'oro per Simona Quadarella agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. L'azzurra ha vinto anche il titolo nei 1500 stile, chiudendo in 15'51''61. Secondo posto e medaglia d'argento per la tedesca Sarah Koehler (15'57"85), medaglia di bronzo per l'ungherese Ajna Kesely (16'03"22).