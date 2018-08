Basket: Avellino, ingaggiato Sykes

AVELLINO, 7 AGO - La Sidigas Avellino ha annunciato l'arrivo di Keifer Jerail Sykes, playmaker Usa nato a Chicago il 30 dicembre 1993. Il giocatore proviene dalla seconda lega turca, dove lo scorso anno ha giocato nelle fila dell'Ankara DSI, risultando il miglior marcatore del campionato con oltre 22 punti media. L'atleta statunitense è in grado di giocare sia da playmaker sia da guardia, ed è efficace anche in difesa, qualità che potrebbero portarlo ad affermarsi fra i migliori giocatori del torneo nel ruolo. Nella stagione precedente vince il titolo sudcoreano con l'Anyang KGS, collezionando una media di 15,1 punti, oltre a 2,9 rimbalzi e 4,6 assist a partita. Nella sua carriera anche una stagione e 50 gare in D-League con gli Austin Spurs, squadra affiliata alla franchigia NBA di San Antonio. Ma Sykes si mette in luce già ai tempi dell'Università, risultando per due anni consecutivi giocatore dell'anno con i Green Bay Phoenix.