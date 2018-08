Chelsea: 50-60 mln per Fekir

ROMA, 7 AGO - Il Chelsea è a un passo dall'acquisto dell'attaccante Nabil Fekir, che gioca nel Lione. Il club londinese, secondo quanto scrive il Sun, ha vinto la concorrenza di top club come Bayern Monaco, Manchester United, Real Madrid e Liverpool, per assicurarsi le prestazioni del franco-algerino. Roman Abramovic dovrebbe sborsare una cifra che oscilla fra i 50 e i 60 milioni di euro per il cartellino del talentuoso attaccante.