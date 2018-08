Europei sincro, 2 medaglie per l'Italia

ROMA, 7 AGO - Due medaglie per l'Italia, un argento e un bronzo, agli Europei di nuoto sincronizzato in corso a Glasgow. Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono classificati al secondo posto nella gara del duo misto: con il punteggio di 90.7333 la coppia azzurra è stata preceduta solo dalla Russia, oro con 92,4000. Terzo posto e medaglia di bronzo per la Spagna (85,4333). In precedenza Linda Cerruti e Costanza Ferro erano giunte terze nel duo libero totalizzando 92,1333 punti. Oro alla Russia con 96,7000, argento per l'Ucraina con 93,4000.