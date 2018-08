Di Francesco,presi giocatori prospettiva

ROMA, 7 AGO - "Non voglio parlare di mercato o di griglie. Il mercato non è chiuso per nessuno, alla fine potremo fare delle valutazioni. Risponderò più avanti, quando il mercato sarà finito per tutti. Noi come Roma abbiamo preso tantissimi giocatori interessanti e di prospettiva". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, ultima amichevole dei giallorossi all'International Champions Cup. Tra i nuovi arrivi, il tecnico giallorosso ha avuto modo di commentare l'inserimento in rosa di Justin Kluivert e le possibilità di vederlo in campo già dalla prima partita di campionato: "Valuteremo le sue condizioni in questi giorni. Ha già un'ottima condizione - ha concluso - è giovane. È possibile, come lo è per tutti. Dipende da quello che dimostrano giorno dopo giorno e dalle valutazioni che farò. Lo abbiamo preso per esser protagonista. Lui mi sta dimostrando con il sorriso che è predisposto a imparare quello che chiedo".