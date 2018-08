Paternoster bronzo nell'Omnium donne

ROMA, 6 AGO - Letizia Paternoster ha conquistato la medaglia di bronzo nell'Omnium ai campionati Europei di ciclismo su pista in corso al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow. L'oro è andato all'olandese Kirsten Wild, argento per la britannica Katie Archibald. Per Paternoster - 19 anni - è la seconda medaglia agli Europei: l'azzurra aveva già vinto l'argento nell'inseguimento a squadre.