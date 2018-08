Maldini, Gattuso mai in discussione

MILANO, 6 AGO - C'è anche la conferma della fiducia a Rino Gattuso nella prima conferenza stampa di Paolo Maldini nella nuova veste di Direttore sviluppo strategico area sport del Milan. "Gattuso non è sereno? Gattuso non è mai sereno, ci siamo noi qua per renderlo sereno - ha risposto l'ex difensore a una domanda sul destino dell'allenatore -. La sua conferma non è mai stata messa in discussione: Rino è un altro punto importante, trasmette grandi valori, ed è assolutamente fondamentale per la crescita dei giovani. Con Gattuso ci siamo salutati al telefono in questi giorni, ci vedremo a brevissimo".