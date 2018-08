Vidal, al Barca per vincere la Champions

ROMA, 6 AGO - "Sono molto contento, perché sono arrivato dove sono i migliori e quindi nella migliore squadra del mondo. Ho tanta fame di vittorie, voglio conquistare titoli e in campo metterò sempre il cuore e darò tutto me stesso. Ho un conto aperto con me stesso ed è vincere la Champions: sono qui per questo". A Barcellona oggi è il giorno della presentazione di Arturo Vidal, appena arrivato dal Bayern, e il cileno ex Juve mette subito in chiaro quali siano i suoi obiettivi. "Venire al Barcellona è salire un altro scalino - dice -, molto più alto di ciò che era il Bayern. Spero di aiutare la squadra a vincere tutto e di rendere realtà le aspettative dei tifosi". Come sarà giocare con Messi? "Spero di esserne all'altezza". "Non mi considero anti-madridista - aggiunge - ma diciamo che da oggi lo sono un po', così come sarò un fiero rivale di tutte le squadre che giocheranno contro il Barça".