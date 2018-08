Europei nuoto, Quadarella in finale

ROMA, 6 AGO - Simona Quadarella si è qualificata per la finale dei 1500 sl agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. L'azzurra, già oro negli 800, ha realizzato il miglior tempo delle batterie in 16'05"33. Finale anche per la 4x100 mista mista (Matteo Restivo, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo, Luca Dotto) quinta nelle batterie che hanno visto primeggiare l'Olanda. Si qualificano per le semifinali Francesca Fangio e Anna Pirovano nei 200 rana, Andrea Vergani e Piero Codia nei 50 farfalla (eliminato Matteo Rivolta), Margherita Panziera e Carlotta Zofkova nei 100 dorso (eliminata Silvia Scalia) e Filippo Megli nei 200 sl (eliminati Matteo Ciampi, Mattia Zuin e Stefano Di Cola).