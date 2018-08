GolF: Thomas vince il WGC-Bridgestone

ROMA, 6 AGO - Justin Thomas conquista il WGC-Bridgestone Championship e torna al secondo posto del ranking mondiale. Terzo successo stagionale per lo statunitense, che si appresta a disputare il PGA Championship (9-12/8), quarto e ultimo Major dell'anno, da campione in carica. Ad Akron, nell'Ohio, il 25enne di Louisville ha chiuso il torneo in 265 (65 64 67 69, -15) colpi, 4 di vantaggio sul connazionale Kyle Stanley (2/o con 269, -11). Un trionfo show, arrivato davanti agli occhi della famiglia e in particolar modo di suo nonno, ex giocatore professionista che proprio sul green del Firestone Country Club nel 1960 ha giocato un torneo del PGA Tour. "E' una vittoria davvero speciale - commenta Thomas -, tra le più belle in carriera. Non solo per l'importanza della rassegna, ma perché arrivata davanti alle persone più importanti della mia vita. Dopo aver imbucato il putt alla 18, vedere i miei nonni commossi di gioia è stato qualcosa d'indescrivibile. Mi è venuta un nodo alla gola e ho provato emozioni inimmaginabili".