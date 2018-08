Mondiali Paraciclismo,17 medaglie Italia

ROMA, 5 AGO - Nell'ultimo giorno dei Mondiali di paraciclismo a Maniago altre 4 medaglie per l'Italia. Nelle prove su strada Michele Pittacolo ha conquistato il titolo nella categoria C4, imponendosi in 1'52"00 sul russo Pudov. In categoria C3, Fabio Anobile si è piazzato secondo (argento), dietro al belga d'oro Bosmans (1'45"13). In C5 Pierpaolo Addesi ha ottenuto il bronzo con il tempo di 1'51"44, lo stesso dell'argento dell'ucraino Dementyev. Nel pomeriggio, Luca Mazzone, Alex Zanardi e Paolo Cecchetto hanno regalato l'ultima medaglia, un argento, nella staffetta dietro gli Usa. L'Italia chiude il Mondiale con 17 medaglie: 9 ori, 4 argenti e 4 bronzi. "E' stata una rassegna straordinaria per l'Italia. Il nostro team ha ottenuto risultati incredibili, confermandosi ai vertici nel mondo. Voglio rivolgere i miei complimenti a questi straordinari ragazzi, ai tecnici, al presidente Di Rocco e a tutta la Federciclismo, ma anche agli organizzatori della manifestazione", il pensiero di Luca Pancalli, presidente del Cip.