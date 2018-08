Canottaggio: Italia bronzo doppio PL

GLASGOW, 5 AGO - Per l'Italia nelle regate di oggi degli Europei di canottaggio arriva anche la medaglia di bronzo nel doppio Pesi Leggeri, specialità olimpica, di Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo, terzi dietro Norvegia e Irlanda. Questa gara ha visto gli azzurri impensierire sino alla fine gli avversari per la vittoria finale, ed è stata quindi una conferma del valore di questo equipaggio, vicecampione mondiale in carica e vittorioso un mese fa in Coppa del Mondo a Linz. L'Italia chiude quindi gli Europei di Glasgow con 6 medaglie (2-1-3) e il terzo posto nel medagliere per nazioni alle spalle di Romania (3-2-2) e Francia (2-2-1), portando a medaglia 14 atleti in totale.