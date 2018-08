Tennis: Serena Williams salta Montreal

(ANSA-AP) - MONTREAL, 4 AGO - Niente WTA Premier 5 di Montreal per Serena Williams. La tennista statunitense ha dato forfait all'ultimo momento motivando la sua assenza per ''ragioni personali''. Serena Williams avrebbe dovuto esordire al primo turno della Rogers Cup contro la francese Alize Cornet. La scorsa settimana, a San Jose, la statunitense ha subito una pesante sconfitta (6-1, 6-0) per mano di Johanna Konta.