Watford-Sampdoria 1-1 in amichevole

GENOVA, 4 AGO - Si chiude con un pareggio la mini tournée inglese della Sampdoria. Gli uomini di Giampaolo questo pomeriggio hanno infatti pareggiato contro il Watford a Vicarage Road per 1-1, dopo aver sconfitto mercoledì scorso il Fulham. Sampdoria in vantaggio dopo appena nove minuti sugli sviluppi di un corner con Colley bravo a battere di testa il portiere avversario su cross di Anderson. Pareggio dei padroni di casa nella ripresa, sempre al 9', con Deeney che ha sfruttato al meglio uno scontro di gioco tra Colley e Tavares, battendo Audero incontrastato. Buona prova comunque dei blucerchiati ma brutte notizie per Fabio Quagliarella che, dopo aver saltato per un risentimento muscolare la gara con il Fulham, si è fermato dopo appena sei minuti chiedendo il cambio per un problema all'adduttore destro. Nel finale di gara problemi fisici anche per Sala che ha dovuto abbandonare il campo zoppicante dopo appena 24' di gioco, era entrato infatti a metà secondo tempo.