Canottaggio: Europei, quattro pesi leggeri, oro Italia

ROMA, 4 AGO - Oro dell'Italia nel quattro di coppia pesi leggeri maschile agli Europei di canottaggio in corso a Glasgow. Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas hanno vinto la finale con il tempo di 6'01"010, precedendo di oltre otto secondi la Repubblica Ceca seconda e nove e mezzo l'Olanda, terza. Tra le donne, bronzo nel due senza: Sara Bertolasi e Alessandra Patelli, dopo essere rimaste a lungo in testa, hanno chiuso al terzo posto in 7'17"860, dietro a Romania e Olanda. (ANSA).