Tennis: Los Cabos, Fognini in finale

ROMA, 4 AGO - Fabio Fognini è in finale nel torneo di Los Cabos, in Messico. Nella notte italiana ha superato 6-4, 6-2 (in un'ora e 12 minuti) il britannico Cameron Norrie, numero 74 del ranking mondiale. Il tennista azzurro, numero 15 Atp, ha così raggiunto la sua terza finale stagionale - la 17/a in carriera - dopo i trofei conquistati sulla terra battuta a San Paolo e due settimane fa a Bastad, in Svezia, che hanno portato a sette i sui titoli Atp, tutti sulla terra rossa. In finale Fognini affronterà l'argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, che nella seconda semifinale ha battuto 6-3, 7-6(6) il bosniaco Damir Dzumhur, numero 24 Atp.