Correa: "Voglio fare la differenza"

ROMA, 3 AGO - "La Lazio da anni sta facendo veramente bene, sono qui per continuare su questa strada, per far sì che la Lazio si ripeta e faccia ancora tanto bene". Così Joaquin Correa, nella conferenza stampa di presentazione a Formello. Dopo una parentesi di due anni al Siviglia, l'ex doriano torna in Italia con nuovi stimoli: "In due anni ho avuto la fortuna di giocare la Champions con le squadre forti, ho imparato altre cose e altre posizioni in Liga. Sono cresciuto come uomo, ho avuto la fortuna di andare in Nazionale, purtroppo non sono andato al Mondiale. E' una grande esperienza che voglio continuare a vivere. Quello che voglio fare alla Lazio? La differenza". Tra i nuovi presentati, anche l'ex viola Milan Badelj: "Della Lazio mi è piaciuto il progetto - ha spiegato il croato, fresco di finale mondiale persa contro la Francia - in Italia e in Europa. Quando c'è stata l'occasione di venire non ho avuto dubbi. Posso giocare ovunque e la concorrenza non mi spaventa, mi piace".