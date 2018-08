Moto: R.Ceca, Pedrosa vola in FP2

ROMA, 3 AGO - Daniel Pedrosa è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'56" (1'55"976) nella seconda sessione di libere del gp della Repubblica Ceca, che ha visto i primi 13 piloti racchiusi in meno di un secondo. Lo spagnolo della Honda Hrc ha preceduto le Ducati clienti di Danilo Petrucci (+0.123 millesimi) e Alvaro Bautista (+0.168). Quarto tempo per il malese Hafizh Syahrin (Yamaha Tech 3), quinto per Andrea Dovizioso con la prima Ducati ufficiale (+0.242). Seguono le due Yamaha ufficiali, con Maverick Vinales (+0.416) davanti a Valentino Rossi (+0.504). Nona la Yamaha di Johann Zarco (+0.559). Chiude la top ten la Honda Hrc di Marc Marquez (+0.659). Fuori dai migliori Andrea Iannone (11/o) e Jorge Lorenzo, solo quindicesimo.