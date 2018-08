Figc non ammette Prato e Como in Serie C

ROMA, 3 AGO - Il Prato e il Como non sono stati ammessi al campionato di Serie C 2018/19. "Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini - si legge, in una nota - esaminata la domanda presentata dai due club e considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, le società sopra indicate non hanno soddisfatto tutti i requisiti prescritti, ha respinto entrambe le richieste. Sono state invece ammesse la Cavese, l'Imolese e la seconda squadra della Juventus.