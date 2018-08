Iaaf toglie status neutrale a Lysenko

MONTECARLO, 3 AGO - La Iaaf ha revocato lo status di atleta neutrale al russo Danil Lysenko. Il campione del mondo indoor di salto in alto non potrà quindi partecipare agli Europei di atletica che iniziano la prossima settimana a Berlino. Il comitato antidoping della Federazione internazionale di atletica ha preso la decisione dopo che la sua Athletics Integrity Unit ha temporaneamente sospeso Lysenko per non aver fornito informazioni su dove si trovasse e non essersi reso disponibile per i test antidoping fuori competizione. In qualità di atleta neutrale - la formula con la quale alcuni atleti russi sono stati ammessi alle competizioni internazionali dopo lo scandalo del 'doping di Stato' - Lysenko ha vinto il mondiale al chiuso lo scorso marzo a Birmingham e l'argento nel 2017 ai Mondiali di Londra.