Moto: caduta per Martin, si deve operare

ROMA, 3 AGO - E' già finito il weekend in Repubblica Ceca di Jorge Martin, pilota spagnolo del team Del Conca Gresini ed attuale leader del mondiale Moto3. Durante la prima sessione delle libere, a causa di una caduta alla curva 10 del circuito di Brno, ha riportato la frattura del radio sinistro. E' già in viaggio per Barcellona, dove sarà operato al più presto per accelerare i tempi di rientro nella speranza di poter correre in Austria.