MotoGp: Marquez, Mondiale non è finito

ROMA, 2 AGO - Dieci gare alla fine e 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. A Marc Marquez non basta per sentirsi già in tasca il mondiale 2018 della MotoGp. "La prima parte della stagione è stata senz'altro positiva, dobbiamo conservare la stessa mentalità vincente - ha detto il pilota Honda nella conferenza stampa che precede il Gp della Repubblica Ceca -. Ma ci sono ancora errori da correggere. Il vantaggio è importante, però le Yamaha ufficiali sembrano migliorare un po' ad ogni gara, quindi non vanno sottovalutate. "Cinque podi in nove gare non sono male - dice Valentino Rossi -. Il secondo posto in classifica va bene, il problema è che non sono mai stato abbastanza forte da vincere e lo svantaggio da Marc ormai è notevole. Io e Maverick (Vinales, ndr) abbiamo migliorato il bilanciamento della moto, ma dobbiamo capire come andare più veloce".