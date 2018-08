Nuovo stadio Cagliari da 30mila posti

CAGLIARI, 2 AGO - Nuovo stadio che va avanti. E che cresce anche come capienza. Il Cagliari ha affidato alla società Sportium l'incarico per la modifica del progetto preliminare dell'impianto che prevede l'aumento delle presenza sugli spalti fino a 25.200 spettatori. La revisione includerà la possibilità di estendere a 30.000 il numero di posti disponibili qualora l'Italia dovesse ospitare gli Europei del 2028 e Cagliari fosse designata tra le sedi. Una volta terminato il lavoro entro il 30 settembre prossimo, e approvate le relative modifiche, la fase successiva prevede la progettazione esecutiva dell'impianto che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia. Sportium è un pool di professionisti formato da Progetto CMR, iDeas, B&L Real Estate e Manica Architecture, dello statunitense David Manica, archistar che ha messo la sua firma sui progetti di stadi e arene in tutto il mondo. Tra i suoi lavori anche il nuovo Camp Nou di Barcellona.