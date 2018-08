Giochi '26: Appendino, ancora dubbi

TORINO, 1 AGO - "Un Masterplan così esteso per la candidatura olimpica non credo sia la migliore proposta per il Paese, noi pensavamo a un Masterplan più compatto, semplice e gestibile. Cosi com'è non mi convince per nulla". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine della presentazione in Comune del Piano di azione Torino 2030."La proposta di Torino era la migliore - ribadisce Appendino -. Ora ci propongono un percorso diverso, nazionale. Auspichiamo che il governo si faccia protagonista, e che illustri ai sindaci coinvolti, convocandoli, un Masterplan che ancora nessuno di noi ha visto. Ne abbiamo avuto notizia solo a mezzo stampa".