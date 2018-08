Higuain,spero arrivare lontano col Milan

MILANO, 1 AGO - "Speriamo di arrivare il più lontano possibile". E' uno dei primi propositi espressi dal nuovo acquisto del Milan Gonzalo Higuain, accolto a Milano da circa duecento tifosi rossoneri. "Domani faccio le visite e spero di firmare - ha detto l'argentino, al suo arrivo in un hotel del centro - Inizia una nuova avventura, un saluto a tutti i tifosi e anche a quelli della Juventus che mi hanno dato tanto affetto. Gattuso? Ci ho già parlato". Higuain passa dalla Juventus al Milan in prestito (per 18 milioni di euro) con diritto di riscatto (a 36 milioni) nell'ambito dell'operazione che ha portato in rossonero anche Mattia Caldara, in cambio di Leonardo Bonucci, tornato alla Juventus dopo appena una stagione.