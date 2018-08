Paraciclismo: via a Mondiali Maniago

MANIAGO (PORDENONE), 1 AGO - Con una cerimonia inaugurale si sono appena aperti a Maniago i Para-Cycling Road World Championships 2018. Oltre 400 atleti, di 47 nazioni - più dei ciclisti che hanno partecipato all'ultima Olimpiade in Brasile - si affronteranno, fino a domenica, nella competizione in programma nella cittadina del Friuli Occidentale. In totale, saranno assegnate 52 maglie iridate nelle varie categorie. Punta di diamante della nazionale azzurra sarà Alex Zanardi, pluricampione paralimpico a Londra e Rio ed ex pilota di F1.