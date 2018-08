F1: trattative Ferrari con Liberty Media

TORINO, 1 AGO - "Ci sono delle trattative in corso con Liberty Media, credo che ci siano stati dei progressi sulla parte tecnica, di meno per quanto riguarda il budget e la governance". Lo ha detto Louis Camilleri, nuovo amministratore delegato di Ferrari, durante la conference call sui risultati del secondo trimestre 2018 e in particolare parlando dei rapporti con i proprietari americani della Formula 1.