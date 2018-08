Giochi'26: Malagò 'dossier chiarissimo'

ROMA, 1 AGO - "Lo dico con franchezza, non rispondo a polemiche. Il dossier che oggi è stato consegnato mi sembra estremamente chiaro". Al termine della giunta del Coni che ha approvato il piano per la candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026, il presidente Giovanni Malagò ha replicato così all'accusa di mancanza di chiarezza espressa in merito dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Poi c'è il tema della governance sul quale Sala ha espresso perplessità che io non posso che condividere Ma vorrei ricordare che la governance è una cosa che si aggancia o attacca quando da candidatura si diventa comitato organizzatore. Penso che per sostenere la candidatura non ci sia un supporto migliore di quello del Coni. Poi della governance - ha concluso Malagò - si dovranno porre il problema, ammesso che nel 2019 la candidatura diventi realtà".