Giochi '26: via libera Consiglio Coni

ROMA, 1 AGO - Il Consiglio nazionale del Coni ha deliberato il via libera alla candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali 2026. La delibera è passata all'unanimità: il presidente dell'Asi Claudio Barbaro, che in un primo tempo intendeva astenersi, ha successivamente deciso di votare a favore della candidatura.