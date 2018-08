Giochi '26: sindaco Cortina, scelta ok

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 1 AGO - "E' una soluzione che ci trova sostanzialmente d'accordo, perché, da come ci è stata comunicata dal Coni, verrebbero prese in considerazione alla pari le tre città, ognuna delle quali mette a disposizione le proprie eccellenze". Così il sindaco di Cortina, Giampietro Ghedina, sulla scelta della Giunta nazionale del Coni di una candidatura congiunta di Cortina, Milano e Torino alle Olimpiadi 2026. "Noi naturalmente - aggiunge con un pizzico d'orgoglio Ghedina - metteremmo la neve, per la parte più importante, quella delle gare di sci. E' una scelta che qualcuno ha definito politica, ma io credo possa essere una buona proposta per l'Italia mettere le tre città alla pari, anche l'economizzazione delle spese".