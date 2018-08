Basket:31 azzurri convocati da Sacchetti

ROMA, 1 AGO - Il ct dell'Italbask, Meo Sacchetti, ha diramato una long list di 31 azzurri tra i quali sceglierà poi quelli che parteciperanno al training camp di Pinzolo. Nella lista anche gli Nba Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Con loro anche Nicolò Melli e Luigi Datome. Si rivede Andrea Cinciarini, la cui ultima presenza in azzurro risale all'Europeo del 2017. Dentro anche Bolpin, Candi, Candussi, Mezzanotte e Palumbo. Il 25 agosto la nazionale si ritroverà a Pinzolo per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019: il 14 settembre a Bologna contro la Polonia e il 17 settembre a Debrecen contro l'Ungheria. L'1 settembre gli azzurri saranno impegnati in uno test contro la Vanoli Cremona, squadra allenata dallo stesso Meo Sacchetti. Il 6 settembre il trasferimento in Germania ad Amburgo dove, il 7 e l'8 settembre si disputerà la Supercup con i padroni di casa, Repubblica Ceca e Turchia. L'Italia è inserita del gruppo J con Lituania, Polonia, Ungheria, Paesi Bassi e Croazia.