Icc: Real Madrid ko 2-1 contro lo United

ROMA, 1 AGO - A Miami, sul terreno dell'Hard Rock stadium, il Manchester United ha battuto i tripli campioni d'Europa del Real Madrid per 2-1, in una partita valida per l'International Champions cup. I 'Red devils' nel primo tempo si sono portati sul 2-0, grazie alle reti del cileno Alexis Sanchez e dello spagnolo Ander Herrera, che hanno battuto Casilla rispettivamente al 18' e al 27'. Prima dello scadere, in pieno recupero, Karim Benzema ha ridotto lo svantaggio, superando il portiere De Gea. I 'blancos', nella ripresa, fra il 1' e il 34', hanno cambiato ben 11 giocatori; Mourinho, che nei giorni scorsi si era lamentato per l'eccessivo impiego delle riserve in questo torneo statunitense, dalla parte opposta ha risposto solo con tre cambi.