BARI - La Fc Bari 1908 non ha consegnato le chiavi dello stadio San Nicola al Comune di Bari, come previsto dall’ultima diffida. La motivazione formale è che il rappresentante della società presente all’incontro al San Nicola con i rappresentanti del Comune, Francesco Maselli, che ha la delega al marketing, non sarebbe stato autorizzato dal presidente liquidatore della società, Cosmo Giancaspro, a consegnare le chiavi della struttura.

I tecnici comunali hanno quindi stilato un verbale di constatazione di questa mancanza di volontà della società al rilascio della struttura e nelle prossime ore valuteranno quale sia lo strumento amministrativo con il quale rientrare in possesso dello stadio, probabilmente un provvedimento di sgombero per decadenza totale della concessione.

«Continua l’atteggiamento irresponsabile di Giancaspro, - ha commentato l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli - Abbiamo cercato con la visita di stamattina una soluzione bonaria e ci dispiace questo atteggiamento di arroccamento, che ancora di più pregiudica la nuova stagione che sta partendo a Bari».