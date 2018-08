Assessore al S.Nicola per avere chiavi

BARI, 01 AGO - Rappresentanti del Comune di Bari sono davanti allo stadio San Nicola per ottenere la consegna delle chiavi della struttura sportiva. Alle 9.30 di oggi è infatti scaduto il termine ultimo concesso dall'Amministrazione comunale per il rilascio dell'immobile che nei giorni scorsi il presidente della FC Bari 1908 (in liquidazione), Cosmo Giancaspro, si è rifiutato di consegnare. Davanti allo stadio, in attesa del legale della società, ci sono l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, dirigenti e Polizia locale. Subito dopo la consegna delle chiavi inizierà l'inventario dei beni di proprietà della società. Il Bari calcio - è stato deciso ieri sera - giocherà il prossimo campionato dalla Serie D con Aurelio De Laurentiis. Il sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro, infatti, ha deciso di indicare alla Figc per l'assegnazione del titolo sportivo la Ssc Bari del patron del Napoli.