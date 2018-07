Hoewedess pronto per la Lokomotiv Mosca

ROMA, 31 LUG - Il trentenne difensore centrale Benedikt Hoewedes è molto vicino all'addio allo Schalke 04 e pronto a iniziare una nuova avventura in Russia. Lo scrive la Bild. La Lokomotiv Mosca, detentrice del titolo, pagherà 4 milioni al club di Gelsenkirchen per garantirsi le prestazioni dell'esperto tedesco, nell'ultima stagione in prestito alla Juventus, ma scarsamente impiegato a causa dei continui infortuni. L'accordo fra uno dei club della capitale russa e lo Schalke 04 dovrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.