Velazquez, Udinese sfida affascinante

UDINE, 31 LUG - Un tempo era il campionato delle star straniere in panchina: Mourinho, Deschamps, Garcia, Mihajlovic, Benitez. Per non parlare delle 13 stagioni di Zeman. Oggi la Serie A delle panchine parla solo italiano, con un'unica eccezione: Julio Velazquez, 36enne tecnico dell'Udinese. Spagnolo, arriva dalla seconda serie iberica. "Mi attende una sfida affascinante", ha fatto sapere il tecnico dei friulani. "Sarà davvero emozionante affrontare gli esponenti di un'accademia così apprezzata nel mondo. Mi approccio a loro con umiltà: da ognuno c'è tanto da imparare. Rispetto, ma nessuna paura". Con il lavoro e l'applicazione, ha concluso, "si possono colmare tutti i gap, anche tra piccole e grandi squadre".