Italvolley si prepara ai Mondiali

MILANO, 31 LUG - L'Italia della pallavolo si prepara ai prossimi Mondiali. Tra settembre e ottobre infatti sia la nazionale maschile che quella femminile scenderanno in campo nelle rispettive rassegne iridate, mettendo nel mirino un podio che manca da 20 anni per gli uomini e 16 per le donne. Prima della fase calda della preparazione, oggi è stato il turno della presentazione delle due nazionali, all'Hub DHL dell'Aeroporto di Milano Malpensa. Cominceranno gli uomini del ct Gianlorenzo Blengini, nel Mondiale che sarà organizzato in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Poi toccherà alle ragazze del ct Davide Mazzanti, che scenderanno in campo dal 29 settembre al 20 ottobre in Giappone. Dopo la presentazione di oggi, le squadre azzurre partiranno per i rispettivi ritiri. Esordio per gli uomini il 9 settembre a Roma contro il Giappone, mentre le donne cominceranno il 29 settembre sfidando la Bulgaria.