MotoGp: Marquez, a Brno per vincere

ROMA, 31 LUG - "Arriviamo a Brno dopo due gare vinte, molto diverse: una battaglia a tutto campo (Assen, ndr) ed un'altra tattica (Sachsenring, ndr). Quindi sono fiducioso". Così Marc Marquez in avvicinamento alla gara in Repubblica Ceca di domenica prossima, dove si presenta saldamente al comando della classifica mondiale della classe MotoGp con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi e 56 su Maverick Vinales. "E' stato bello anche godersi qualche giorno di vacanza per ricaricare le batterie e prepararsi per la seconda parte della stagione, che sarà comunque molto lunga - aggiunge il pilota spagnolo della Honda - con 10 gare da disputare. I nostri avversari sono veloci su ogni circuito e in ogni situazione, quindi dobbiamo capire e pianificare ogni volta la strategia migliore". "Andrò a Brno senza pensare al vantaggio nel campionato - assicura Marquez - come se fossimo tutti a zero punti. L'obiettivo è cercare di vincere la gara, ma se la situazione non lo permetterà, punterò ad ottenere il massimo".