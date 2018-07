Lopetegui, reinvento il Real senza CR7

ROMA, 31 LUG - "Reinventare il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo è una sfida emozionante, rendere competitiva la squadra e lottare per tutti gli obiettivi. Non ho dubbi che con i giocatori che abbiamo ci riusciremo". Alla vigilia dell'esordio nella International Champions Cup, contro il Manchester United, Julen Lopetegui ha parlato dell'addio alla stella portoghese, passata alla Juventus. "Cristiano è uno dei giocatori più importanti nella storia del club, ha espresso la sua intenzione di partire ed il Real lo ha accontentato - ha detto il nuovo tecnico, scrive 'As' - riconoscendo la straordinaria eredità che ha lasciato". Una partenza che in attacco porterà molte più responsabilità sulle spalle di Gareth Bale: "Sono convinto che ci darà molto quest'anno. E' un giocatore straordinario e ci offrirà la sua versione migliore".