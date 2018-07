Principi informatori, Coni 'chiarisca'

ROMA, 30 LUG - La Presidenza del consiglio ha inviato al Coni una lettera con richiesta di chiarimenti sui principi informatori, alla base degli statuti delle federazioni, recentemente aggiornati dal Consiglio nazionale dell'ente che governa lo sport italiano. Lo apprende l'Ansa. In sostanza, dunque, l'ufficio sport di Palazzo Chigi non ha proceduto all'approvazione, rinviando al Comitato olimpico la tematica per avere spiegazioni su una serie di articoli, tra i quali quello sul diritto di voto degli arbitri.