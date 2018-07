Tuchel, Cavani non vuole andarsene

ROMA, 30 LUG - "Cavani penso che resterà al Psg, nessuno mi ha detto nulla e penso che rimarrà. Ho parlato con lui e il giocatore non ha mostrato alcun interesse a lasciare la squadra". Così il tecnico dei campioni di Francia, Thomas Tuchel, subito dopo il match giocato (e vinto) contro l'Atletico Madrid a Singapore dove ha parlato anche del 'nuovo corso': "Mi è piaciuta la mentalità della squadra - ha detto il tecnico da poche settimane alla guida del Psg - poi avevamo in campo molti giovani. Mi è piaciuta sopratuttto la prestazione nel secondo tempo dove siamo andati molto bene e abbiamo disputato un buon finale. Insomma sono contento della prestazione anche perchè avevamo di fronte un club incredibile, un allenatore incredibile, una squadra con grande mentalità e giocatori molto forti, e che hanno la possibilità di lottare per la Champions e quindi non posso che essere soddisfatto".