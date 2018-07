Supercoppa Francia, Psg forse con Neymar

ROMA, 30 LUG - Cristiano Ronaldo ha ripreso oggi il lavoro dopo le fatiche in Russia, in vista della prossima stagione, mentre un altra stella del calcio mondiale, Neymar, si prende qualche altro giorno di vacanza. E' previsto infatti che il campione brasiliano raggiunga in settimana il Paris Saint- Germain a Shenzhen, in Cina, dove sabato i campioni di Francia e il Monaco si disputeranno la Supercoppa nazionale. Lo ha annunciato il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, oggi a Singapore. Resta da vedere se il brasiliano potrà essere schierato in campo, dato che sarà a corto di preparazione. Intanto, a Singapore è atteso un altro brasiliano, Marquinhos, che si unirà al gruppo per raggiungere insieme Shenzhen.